AFP bakbakan mode na!

Matapos ianunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte na binabawi na rin nito ang unilateral ceasefire na naging epek­tibo hatinggabi nitong Biyernes sa pagitan ng gobyerno at ng mga mi­yembro ng Communist Party of the Philippines – New People’s Army – National Democratic Front (CPP-NPA-NDF) ay tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na nakahanda na ang mga sundalo na bumalik sa kanilang mga kampo para makipag-giyera sa mga rebeldeng grupo.

Sinabi ni AFP spokesperson Brig. Gen. Restituto Padilla na galit na ang mga sundalo at gusto nilang bumalik sa giyera para ipaghiganti ang kanilang mga kasamahan na brutal na pinaslang ng mga rebeldeng NPA na hindi rin umano tumitigil sa pananambang at pamamaslang kahit sa kabila pa umano ng nagaganap na usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at ng CPP-NPA-NDF.

Isang katraydoran ang ginagawang pag-atake ng mga rebelde dahil dapat ay walang puputok habang umiiral ang unilateral ceasefire na may bisa sana hanggang Pebrero 10.

Sinamantala umano ng mga rebeldeng NPA ang ceasefire dahil bukod sa mga pananambang at brutal na pamamaslang sa mga nakasibilyang sundalo ay sinamantala rin umano ang mga pa­ngingikil at pangha-harass sa mga negosyante.