ABSUWELTO!

Pinawalang-sala at iniutos na pakawalan ng Court of Appeals (CA) si pork barrel mastermind Janet Lim Napoles makaraang bigo umanong mapatunayan ‘beyond reasonable doubt’ ang isinampang illegal detention case ng pinsan nito at dating empleyado na si Benhur Luy.

Sa desisyon ng CA 12th Division na pinonente ni Associate Justice Normandie Pizarro, binaliktad nito ang April 2015 decision ni Judge Elmo Al­meda ng Makati Regional Trial Court Branch 150 na una nang humatol kay Napoles ng habambuhay na pagkakabilanggo, ayon sa appellate court, nabigo ang prosekusyon na iestablisa ang mabigat na kaso laban kay Napoles.

“The prosecution has not discharged its burden of proof in establishing the commission of the crime charged. It failed to prove that Benhur was forced or involuntarily brought and confined in Bahay ni San Jose by the accused-appellant.

Wherefore, the appeal is granted. The accused is acquitted based on reasonable doubt. She is ordered to be immediately released from detention unless she is confined for any other lawful cause,” nakasaad sa desisyon na sinulat ni Justice Pizarro at sinang-ayunan din ng dalawang miyembro ng CA 12th Division na sina Associate Justices Samuel Gaerlan at Jhosep Lopez.

Kulong pa rin

Dahil may kinahaharap pa na kasong plunder sa Sandiganbayan kaugnay sa pork barrel scam ay mananatili pa rin sa kulungan si Napoles.

Matatandaan na noong Marso 2017 lamang ay naghain ng rejoinder sa CA ang Office of the Solicitor General na nagre­rekomendang i-acquit si Napoles sa isinampang illegal detention case ni Luy sa batayan noong June 2013 umano ay una nang ibinasura ng Department of Justice ang reklamo matapos lumitaw sa imbestigasyon na kusang loob at hindi dinetine si Luy sa retreat house kung saan ito nanatili ng may ilang buwan.

Si Napoles ay nakadetine sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City habang ang kapwa akusado nito sa kaso na si Jojo Lim ay nanatiling at large.

Kapatid ni Napoles lusot na rin

Kasamang makikina­bang sa desisyon ng CA ang kapatid ni Napoles na si Reynald ‘Jojo’ Lim na kapwa nito akusado sa illegal detention case.

Matatandaan na hindi naaresto si Lim kaya naman naka-archive lamang sa Makati Regional Trial Court Branch 150 ang kaso nito.

Ayon sa appellate court, kung lilitisin si Lim sa kaparehong mga sirkumstansya na pinagbatayan ng paglilitis kay Napoles, ang pag-usig kay Lim ay maaring ituring na moot and academic.





Masamang senyales

Ito ang reaksyon ni Liberal Party (LP) President at Senador Francis ‘Kiko’ Pangilinan sa pagpapawalang sala kay Napoles.

Giit ni Pangilinan, ito’y isang masamang senyales dahil nangangahulugan na hindi pinaniniwalaan ng korte ang testimonya ni Luy na siyang key witness sa kasong pork barrel scam kung saan nahaharap sa kasong plunder si Napoles.