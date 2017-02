Aarestuhin na ako!

“Minamadali na nila ang pag-aresto sa akin.”

Ito ang inihayag kahapon ni Senador Leila de Lima na ang tinutukoy ay ang ginawang pagmamadali umano ngayon ng Department of Justice (DOJ) upang tuluyan na siyang maaresto kaugnay pa rin sa mga drug cases na isinampa laban sa kanya.

Ito’y sa kabila ng kawalan pa ng resolusyon kaugnay sa inihain niyang mosyon na kumukuwestiyon sa hurisdiksyon ng DOJ para hawakan ang kaso.

Iginiit ng senadora na dapat ang Ombudsman ang tamang venue para humawak ng kanyang kaso.

Sinabi ni De Lima, may reliable information umano siyang natanggap mula sa loob ng DOJ na pinamamadali na umano ang resolusyon sa kanyang mga kaso at palalabasing may probable cause at planong ideretso na umano sa regular courts upang mas mapabilis ang pagkakuha agad ng arrest warrants.