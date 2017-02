92¢ MERALCO HIKE!

Inanunsiyo kahapon ng Manila Electric Company (Meralco) ang pagdadagdag nila ng 92¢ kada kilowatt hour (kWh) na singil sa kuryente nga­yong buwan ng Pebrero.

Ayon kay Joe Zaldarriaga, tagapagsalita ng Meralco, ang rate adjustment ay sanhi ng pagtaas ng generation charge nang 62¢ kada kwh; transmission charge na tumaas nang 15¢ kada kWh at taxes na tumaas naman nang 15¢ kada kWh.

Nilinaw naman ni Zaldarriaga na mas mura pa rin ang naturang February 2017 generation charge na P9 per kWh kumpara sa average rates noong 2014 at 2015.

Aniya, nakadagdag din sa power rate adjustment ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar. Gayundin ang mababang pag-dispatch ng power supply agreement at independent power producers dahil sa iba’t ibang schedule at forced outages, at ang quarterly reprising din ng Malampaya natural gas.

Dahil sa pagtaas ng singil sa kuryente, ang mga residenteng kumukonsumo ng 200 kWh na kuryente kada buwan ay magkakaroon ng dagdag singil na P184; P276 naman sa mga kumukonsumo ng 300 kWh na kuryente kada buwan; P368 sa mga nakakagamit ng 400 kWh na kuryente; at dagdag na P460 sa mga gumagamit ng 500 kWh na kuryente kada buwan.

Agad namang binakbakan ni Bayan Muna partylist Rep. Carlos Zarate ang panibagong pahirap na ito sa publiko na ang puno’t dulo ay ang ‘unli’ o wantusawang pagpapasa ng Meralco ng lahat ng kanilang gastusin at maging ang pagkalugi sa milyun-milyon nilang konsumer gayong parte ito ng pagnenegosyo at dapat na kinakargo ng Meralco.

Partikular sa binanggit ng solon ay ang baba’t taas na oil prices at foreign exchange (forex) rate. “Oil price fluctuations and foreign exchange discre­pancies are business risks that distribution utilities like Meralco should take and not pass on to consumers,” ani Zarate.