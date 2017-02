9 generals sangkot sa drugs — PDu30

Aminado si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya nag-uutos ng police operation kontra ilegal na droga sa ­Metro Manila kundi giyera ­laban sa mga galamay ng illegal drugs.

Ang ganitong ­taktika ay iniutos umano ni ­Pangulong Duterte ­dahil maraming opisyal ng kapulisan ang sangkot sa operasyon ng ilegal na droga sa bansa.

“Why not? Son of a b…, nine ­police ­gene­rals involved. How is my war against ­illegal drugs ­diffi­cult?” sabi pa ng Pangulo nang ­magtalumpati kahapon sa turnover ­ceremony ng drug rehab facility sa Davao del Norte.

Bukod sa mga sangkot na heneral, 40 porsiyento rin aniya o katumbas ng 40 mula sa 100 mga barangay chairman sa buong bansa ang sangkot sa ilegal na droga.

“Forty percent of the total, so in 100,000, 40,000 every ­barangay captains are using ­illegal drugs. They are ­trying to… this is the list in ­every region: 6,000 ­policemen, 32 ­municipal mayors. There’s more than that. There are also city mayors,” sabi pa ng Pangulo.