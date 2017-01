.8M pamilya nabiyayaan ng potable water

Nasa 840,381 pamilya ang nabigyan ng libreng potable water supply ng Department of the Interior and Local Government (DILG) na pinondohan sa ilalim ng Bottom-up Budgeting (BuB).

Sa ulat ni DILG Sec. Ismael Sueno, nasa 1,825 na potable water supply facility na ang nakumpletong itayo ng DILG sa ilalim ng BuB-Water Supply Project simula noong 2013.

Ayon kay Sueno, naging epektibo ang proyektong ito ng pamahalaan lalo na sa mga barangay na hindi gaanong napapansin ng national go­vernment, gayundin sa mga local government units (LGUs) na walang sapat na pondo.

Sa ilalim umano ng BuB, prayoridad ng DILG na bigyan ng ganitong proyekto ang mga non-earning LGUs o mga munisipalidad na mababa ang income generation.

“We all know that water is life and these potable water supply projects will greatly help our fellow Filipinos in the waterless municipalities to have access to potable drinking water,” ani Sueno.

Katuwang ng DILG sa proyektong ito ng Office of Project Development Services Water Supply and Sanitation Unit (OPDS- WSSU) at nasa 1,469 pa ang kasalukuyang tinatapos na proyekto.