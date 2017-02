8 SCALPER SA GINEBRA GAME, DINAMPOT

By Nonnie Ferriol

Inaasahang mabubuwag na ang sindikato makaraang maaresto ng mga operatiba ng Quezon City Police District (QCPD) ang walong scalper na ­responsable sa ­pagbebenta ng mataas na presyo ng ticket sa larong basketball ng Barangay Ginebra at Alaska Aces habang ilegal na nag-ooperate sa labas ng Smart Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City.

Kinilala ni QCPD Director, P/Chief Supt. Guillermo Lorenzo Eleazar, ang mga suspek na sina Wilfedo Javier, 51, ng Gen. Trias, Cavite; Rene Sioco Jr., 34 ng Singa­long, Manila; Darwin Lumiba, 27, ng Brgy. Socorro, Cubao, QC; Alexander Mendozao, 38, ng Mandaluyong City; Anabel Argueza, 39, ng Sampaloc, Manila; Rosalie Guevarra, 42 ng Pasay City; Susan Nunez, 57 ng Pasay City; Reggie Malapitan, 24, ng Cubao, QC.

Ayon kay Chief Supt. Eleazar, ang mga suspek ay nadakip ng mga ope­ratiba ng District Special Operations Unit (DSOU) base sa sumbong ng mga ilang concerned citizen kaugnay sa umano’y tala­mak na bentahan ng mahal o overpriced na ticket para sa laban ng nabanggit na team.

Sinasabing halos nasa 70% hanggang 100% ang halaga ng ticket na ibi­nibenta ng mga suspek sa labas ng Coliseum.

Alas-kwatro ng hapon nang salakayin ng DSOU ang Araneta Coliseum at pinagdadampot ang mga suspek.

Narekober mula sa mga suspek ang anim na cellphone at 29 na mga tickets sa nasabing game na nakalagay ang presyo mula sa P350.00 to P850.00, pero ibinibenta nila ng doble sa presyo dahil lahat ng mga ticket sa booths ay sold out na.