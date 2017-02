75 pang mining contract, kanselado

Sinimulan na ni Environment Sec. Gina Lopez ang pagkansela sa mga mining contracts na tatamaan ang mga watershed areas sa bansa.

Kahapon, inanunsyo ni Lopez ang cancellation sa 75 mining contracts na nasa exploration stage pa lamang at karamihan sa mga ito ay may kaugnayan ang kontrata sa mineral production.

Pagkatapos ng kontrobersyal na pagpapasara sa 23 mining companies na lumagpak sa mining audit ng Department of Environment and Natural Resources (DENR), iginiit ng kalihim na wala munang bubuksang bagong minahan.

Ayon kay Lopez, bahagi ito ng kampanyang ‘E3 Zone’ o Ecological, Economical and Educational program ng gobyerno.

Layon umano nitong linisin ang lahat ng watersheds at mga pinanggagalingan ng inuming tubig ng milyun-milyong Filipino na napipinsala ng iresponsableng pagmimina.

Muling iginiit ng kalihim na kung hindi sisimulan ng DENR ang paghihigpit sa mga minahan ay mauuwi sa disgrasya at peligro ang buhay at kabuhayan ng mga Filipinong umaasa lamang sa biyaya ng kalikasan.

“Ganito lang kasimple ito. If you kill watershed, you kill life. Hindi lamang ito usapin ng empleyo o trabaho ng iilan kundi usapin ito ng mas malawak na pananaw sa buhay at kabuhayan ng lahat ng Filipino,” wika ni Lopez.