7 pulis na sangkot sa ‘Korean-hulidap’ sinermunan

Galit na galit na sinermunan at pinagmumura ni PNP chief Director General Ronald dela Rosa ang pitong pulis na sangkot sa pagdukot at pamemera sa tatlong Korean nationals sa Angeles City sa Pampanga.

Sa pagbisita si Dela Rosa sa Angeles City, hindi pa ito nakuntento at pinadapa pa ang mga pulis na sina Police Officers 3 Arnold Nagayo, Gomerson Evangelista at Roentjen Domingo; Police Officers 2 Richard King Agapito at Ruben Rodriguez; Police Officers 1 Jayson Ibe at Mark Joseph Pineda, pawang nakatalaga sa Angeles City Police Station 5 at pasigaw pang pinagbantaan na sisipain.

Maging ang mga opisyal at iba pang pulis sa Angeles City ay binantaan na mananagot kapag naulit pa ang ganoong insidente.

Napag-alaman na nagtungo sa bansa si Lee kasama ang dalawa pang Korea­no para lamang maglaro ng golf pero nakaranas ng tokhang for ransom at natangayan ng P300,000.