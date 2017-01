7 pulis-Angeles sa ‘hulidap’ kinasuhan ng Koreano

By Betchai Julian

Isa sa tatlong ­Koreano na iniulat na biktima ng hulidap sa Angeles City ang bumalik ng bansa upang pormal nang magharap ng reklamo laban sa pitong pulis-Angeles na dawit dito.

Si Lee Ki Hun, ay bumalik sa bansa upang pormal nang sampahan ng kaso ang mga pulis na sina Police Officers 3 Arnold Nagayo, Gomerson Evangelista at Roentjen Domingo; Police Officers 2 Richard King Agapito at Ruben Rodriguez; Police Officers 1 Jayson Ibe at Mark Joseph Pineda, pawang nakatalaga sa Angeles City Police Station 5.

Sa salaysay ni Lee, noong December 30, 2016 ay inaresto siya kasama ang dalawa pang kapwa Koreano nang warrant at kalaunan ay hiningan ng P300,000.

Dumating si Lee kahapon ng madaling-araw at dumeretso agad sa Angeles City para magbigay ng complaint affidavit sa Pampanga Criminal Investigation and Detective Group (CIDG).

Lumitaw din ang dalawang saksi, isang Korean at isang Pinay sa ­Pampanga CIDG para magbigay ng pahayag.

Nakapaloob sa affidavit ng mga saksi, tinangay ng mga pulis ang sapatos, golf clubs, alahas at pera at saka dinala ang mga Koreano sa Station 5 kung saan pilit na hiningan ng pera.

Reinvestigation sa kaso ni Jee aprub

Sa kabilang dako, muling pumayag ang Angeles Regional Trial Court na magsagawa muli ng imbestigasyon sa kontrobersiyal na ­naganap na pagkidnap at pagpaslang sa negosyanteng Koreano na si Jee Ick Joo.

Bunsod nito, sinabi ni Justice Secretary ­Vitaliano Aguirre II na malaki umano ang maitutulong nito para mas makilala pa ang lahat ng mga sangkot matapos malaman ang order ni Angeles City Branch 58 Judge Irineo Pangilinan Jr. na inatasan nito ang DOJ na magsagawa ng re-investigation sa kaso matapos ang kahilingan ni SPO3 Ricky Sta. Isabel, isa sa mga akusado sa kaso.

Nabatid na binigyan ng korte ang DOJ ng 60 araw para magsagawa ng muling imbestigasyon habang itinakda naman ang pagbasa ng sakdal kay Sta. Isabel sa Abril 19.

Unang iginiit ni Sta. Isabel na pinagkaitan siya ng kanyang karapatan matapos isampa ng DOJ sa korte ang kaso ng hindi man lamang siya binigyan ng pagkakataon na makapaghain ng kanyang counter-affidavit sa preliminary investigation.