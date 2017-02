7 planeta na sinlaki ng Earth

Nadiskubre ng mga siyentipiko at astronomers ang 7 planeta na kasinlaki ng Earth.

Sa ulat ng CNN, base sa pag-aaral na inilabas ng journal Nature, ang nasabing mga planeta ay umiikot sa iisang bituin lamang bagama’t nasa labas na ito ng solar system o 40 light years mula sa solar system kung saan umiikot ang Earth.

Ayon sa NASA, may temperatura ang nasabing mga planeta at nangangahulugang posibleng may tubig ito at maaaring makasuporta ng buhay.

Sinabi ni Michael Gillon, nanguna sa nasabing pag-aaral at astronomer sa University of Liege sa Belgium, unang pagkakataon ito na nadiskubre ang ganito karaming exoplanets na magkakapareho at umiikot lang sa iisang bituin.