7 parak sa ‘robbery extortion’ dinala sa Crame

Dumating na sa Camp Crame para isailalim sa restrictive custody ang pitong pulis Angeles City na sangkot sa robbery extortion sa tatlong Korean national.

Alas-dos ng hapon nang dumating sa Camp Crame ang mga pulis na sina Police Officers 3 Arnold Nagayo, Gomerson Evangelista at Roentjen Domingo; Police Officers 2 Richard King Agapito at Ruben Rodriguez; Police Officers 1 Jayson Ibe at Mark Joseph Pineda, pawang nakatalaga sa Angeles City Police station 5, sakay ng tatlong sasakyan mula sa Angeles City, Pampanga.

Ang mga ito ay isasailalim sa restrictive custody Personnel Holding ng Headquarters Support Service ng PNP.

Hindi papayagang lumabas ng kampo ang mga ito nang walang pahintulot at kasama.

Ang pitong pulis ay dinala sa Camp Crame base sa kautusan ni PNP Chief police Director General Ronald dela Rosa ­ayon kay PNP Region 3, Regional Director Chief Supt. Aaron Aquino.

Kasong kidnapping at robbery extortion ang kinakaharap ngayon ng pitong pulis.