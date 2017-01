7-8 puntos natapyas kay PDU30 sa isyu ng umento, inflation

Aprub na aprub pa rin sa mga Pinoy ang anti-crime campaign ng gobyernong Duterte pero ang natapyasan ng 7-8 na puntos mula sa nakaraang survey ay ang isyu ng umento sa sahod na isa sa inaasahan ng sambaya­nan, ang kabiguang makontrol ang inflation at pati na ang walang paggalaw sa ‘poverty reduction’ na isa rin sa mga ipinangako noong kampanya.

Ayon sa resulta ng Pulse Asia survey, 84% ng 1,200 adult respondents ang sang-ayon sa ginagawang kampanya ng Duterte administration sa kriminalidad habang 12% ang undecided at 4% ang disapproved.

Kabilang sa mga nakuhang approval ratings sa national issues ng Duterte government ay ang sumusunod: Fighting criminality – 84%, Responding to the needs of areas affected by calamities – 80%, Fighting graft and corruption in government – 76%, Protecting the welfare of overseas Filipino workers – 75%, Increasing peace in the country – 72%, Stopping the destruction and abuse of our environment – 69%, Enforcing the law on all, whether influential or ordinary people – 69%, Defending the integrity of Philippine territory against foreigners – 65%, Creating more jobs – 58%, Improving/Increasing the pay of workers – 57%, Reducing the poverty of many Filipinos – 51% at Controlling inflation – 44%.