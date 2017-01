6 na buwan mula ngayon, Cha Cha na

Dahil itatalaga na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga miyem­bro ng Constitutional Commission (ConCom) ngayong linggo, tinataya ng Kamara na magsisimulan na ang Charter Change (Cha Cha) anim na buwan mula ngayon.

Ayon kay House Speaker Pantaleon ‘Bebot’ Alvarez, muli umano siyang kinausap ni Duterte na tutukan ang pag-am­yenda sa 1987 Constitution kasabay ng pagkumpirma na mabubuo na ngayong linggo ang ConCom.

Ginawa umano ni Duterte ang pagkumpirma nang magkita sina Alvarez at Pangulo sa birthday party ni Philippine National Police (PNP) director General Ronald ‘Bato’ dela Rosa sa Camp Crame kamakalawa ng gabi.

“Kagabi ay sinabi nga sa akin ng Pangulo iyon at within the week siguro lalabas na ‘yung mga appointment noong members ng Constitutional Commission kung saan sila ‘yung mag-aaral at gagawa ng draft ng revised Constitution natin,” ani Alvarez.

Mayroon lamang anim na buwan ang ConCom na mag-aaral kung anong mga probisyon sa Saligang Batas partikular na sa pagpapalit ng sistema ng gobyerno, at ang resulta ng kanilang trabaho ay siyang ipapasa naman sa Kongreso para aprubahan.

Dahil dito, naghahanda na umano ang liderato ng Kamara sa Cha Cha na isa sa mga prayoridad, ayon kay Alvarez, para matuloy na ang pagpapalit ng sistema ng gobyerno na siyang nakikitang sagot sa mga problema aniya ng bansa.