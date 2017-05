6 months na pangako ni Duterte, inextend ng 3 years

Dahil sablay ang anim na buwang pangako noon ni Pangulong Rodrigo Duterte para sugpuin ang kriminalidad at droga sa bansa – muling humirit ito ng dagdag na palugit – tatlong taon aniya ang kakailanganin bago mailagay sa ayos ang buhay ng sambayanang Filipino.

Sa talumpati ng Pangulo sa dinaluhang 27th Philippine Orthopedic Association Mid-Year Convention sa Davao City nitong Huwebes, binigyang-diin nito na pagkatapos ng tatlong taon ay tinitiyak na masusugpo ang problema sa korapsyon, kriminalidad at iligal na droga sa bansa.

“In the fullness of God’s time. You give me three years and I will be able to stabilize the country. By that time, medyo on deck na tayo for a new phase of our national lives,” pahayag ng Pangulo.

“At this time, it’s quite convoluted itong mga problema natin. But I’m trying to manage somehow to navigate the waters of governance so that I can deliver,”dagdag pa nito.

Binigyang-diin din ni Duterte na ginagawa niya ang lahat para matuldukan ang korapsyon sa bansa.

Katunayan aniya, marami na siyang sinibak na mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa katiwalian kahit kilalang kaalyado o kadikit niya sa pulitika.

Sinabi rin ng Pangulo na bagama’t kumikilos ang kanyang administrasyon para tapusin ang katiwalian, malaki ang responsibilidad ng taumbayan para matuldukan ang pagmamalabis at korpasyon sa gobyerno.

“Kayo lang ang tao eh. It is only the Filipino who can stop corruption. It is not me,” pagdidiin ni Duterte.