50 years imprisonment kapalit ng death penalty

Itinulak kahapon ng isang senador ang 50 taong pagkakulong, sa halip na ibalik ang parusang kamatayan sa mga karumal-dumal na krimen.

Bago umpisahan ang hearing ng Senate committee on justice and human rights ngayon sa pa­nukala hinggil sa reimposition ng death penalty, isinubo ni Sen. Leila de Lima kahapon ang kanyang panukala na itaas ang parusa sa reclusion perpetua o habambuhay na pagkabilanggo.

Kung nasa 20 hanggang 40 taong kulong ang katumbas na parusa sa life imprisonment, nais ni De Lima na itaas ito sa 50 taon na walang parole.

“I am not only fighting several legislative measures pending before the Senate that will bring back the death pe­nalty, but also I am championing my own alternative bill imposing quali­fied reclusion perpetua for extraordinary heinous crimes,” paliwanag ni De Lima.

Nakapaloob sa Se­nate Bill 368 ni De Lima ang parusang reclusion perpetua sa extraordinary heinous crimes tulad ng trafficking, terro­rism, kidnapping, carnapping, rape, murder, plunder at iba pa.

Naniniwala ang senador na magiging mainit ang diskusyon sa reimposition ng death penalty.