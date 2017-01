50 kongresista nakapila na sa bitay debate

Hindi pa man naitatakda ang pagsalang sa panukalang ibalik ang parusang kamatayan sa bansa, sa plenaryo ng Mababang Kapulungan ng Kongreso, 50 kongresista na umano ang nakatakdang maki­pagbakbakan.

Ito ang kinumpirma ni Albay Rep. Edcel Lagman sa press conference kahapon kaya inaasahan na hindi matatapos ang debate sa nasabing panukala sa loob ng 5 buwan o mula Pebrero hanggang Hunyo.

“I think we can produce even fifty interpellators,” ani Lagman kung saan mayorya umano rito ay mula mismo sa supermajority na kontra sa pagbabalik ng parusang kamatayan sa bansa.

Ayon naman kay Ifugao Rep. Teddy Baguilat, isa sa mga puwedeng magpa-delay sa panukala ay kapag hindi na-perfect ng liderato ng Kamara ang quorum dahil maghihigpit umano ang mga ito sa attendance kapag sinimulan na ang debate.

Pero sa kabila ng mga balakid na ito, kumpiyansa si House Speaker Pantaleon Alvarez na matagal na ang isang buwan o 30 araw at ti­yak na lusot na sa Kamara ang balik-bitay bill.