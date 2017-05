5-year validity ng lisensya, lusot na sa Kamara

Kahit umiiral na ang 5-year validity ng mga driver’s license, gusto pa rin itong gawing batas ng pamahalaan kaya naman ang Kamara, ipinasa na ang panukalang batas ukol dito sa ikatlo at huling pagbasa.

“This will remove inefficiencies brought about by more frequent application for renewals due to the shorter validity of licenses,” ani Surigao del Sur Rep. Johnny Pimentel na pinuno ng Technical Working Group ng nasabing panukala.

Ayon naman kay House committee on transportation chairman Rep. Cesar Sarmiento ng Catanduanes, kapag tuluyang naging batas ang panukala, inaasahan na lalong hihigpitan na ng LTO ang mga proseso na pagdadaanan ng mga bagong aplikante para sa driver’s license.

Layon umano nito na masiguro na ang mga mabibigyan ng lisensya sa pagmamaneho ay dumaan sa mas mahigpit na proseso at mabawasan ang mga driver na walang alam sa road safety.

Hindi lingid sa kaalaman ng Kongreso na mara­ming drivers ang kulang ng edukasyon pagdating sa pagmamaneho na nagiging sanhi ng mga aksidente at paglala ng problema sa trapiko.