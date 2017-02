5 tumimbuwang sa loob ng 15 minuto

By Armida Rico

Sa loob lamang ng labing limang minuto, ­sunud-sunod na pinatay ang limang kalalakihan kabilang ang isang mag-ama na pawang umanong kasama sa barangay drug watch list makaraang pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang riding in tandem kamakalawa ng gabi sa Marikina City.

Batay sa ulat ni ­Senior Supt. Lorenzo ­Holanday, Jr., hepe ng ­Marikina City Police, naganap ang pamamaril ­mula alas-7:15 hanggang alas-7:30 ng gabi lamang sa Barangay Malanday nang nasabing lungsod.

Lumalabas sa isinagawang imbestigasyon, ­unang binaril at ­napatay ng riding in tandem dakong 7:15 ng gabi ang biktimang si ­Gerald Taduan, 36, sa ­kanto ng Kabayani Road at Misisipi Street.

Naisugod pa sa Amang Rodriguez Medical Center ang biktima ngunit hindi na ito umabot ng buhay sanhi ng mga tinamong tama ng bala sa iba’t ibang bahagi ng katawan ng hindi pa mabatid na kalibre ng baril.

Pagsapit ng alas-7:20 ng gabi ay binaril naman ng mga ‘di kilalang suspek ang ikalawang biktima na nakilalang si Noel Dumate, 43, sa kanto ng Kabayani at Green Street.

Halos kasabay niyang napatay ang mag-amang sina Regidor Dumasig, Sr., 49, at anak nitong si Regidor Jr., 25, na pinagbabaril din sa kanto ng Kingfisher Street at Owl Street.

Bandang alas-7:30 ng gabi ay pinaslang naman sa Kabayani Road si Ernesto Ambos, 54, na resi­dente ng naturang lugar.

Ayon sa mga awtoridad, pawang kasama sa drug watch list ng Barangay Malanday ang mga nasawi kung saan natukoy na si Taduan ay sumuko sa Oplan Tokhang, si Dumate ay labas-masok sa bilangguan dahil sa pagnanakaw, at ang iba pa ay nasa rekord din ng pulisya.

Sinabi ni Senior Supt. Holanday na nagtalaga na siya ng limang imbes­tigador na hiwa-hiwalay na mag-iimbestiga sa sunud-sunod na pagpatay sa mga biktima.

Teorya niya, ­posibleng agawan sa hurisdiksiyon sa bentahan ng ilegal na droga ang motibo sa mga pagpatay, na naganap sa isa’t kalahating oras, matapos na magsagawa ng anti-criminality campaign sa naturang lugar ang mga awtoridad.





Ngunit aniya walang kinalaman sa ilegal na droga ang ­isinagawa nilang operasyon.