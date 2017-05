5 poorest regions bubuhusan ng infra

By Aries Cano

Puspusan ang pagtaguyod ng Duterte administration ng mga infrastructure projects na mag-aangat sa kabuhayan ng mga pinakamahirap na rehiyon sa bansa.

Ito ang kinumpirma ni Presidential spokesperson Ernesto Abella kasunod ng pag-arangkada ng LRT 1 Cavite Extension Project.

Sinabi ni Abella na maliban sa Cavitex, naglaan din ang pamahalaan ng P157.4B para sa proyektong imprastraktura sa limang mahihirap na lugar.

Nakapaloob sa Three-year Rolling Infrastructure Plan (TRIP) 2018-2010 ng National Economic Development Authority (NEDA) ang pagbuhos ng infrastructure projects sa mga lugar na may pinakamataas na poverty rates tulad ng Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM), Caraga, Eastern Visayas, Soccsksargen at Northern Mindanao.

Nasa 1,313 infra projects ang nakahanay na itatayo ng gobyerno sa mga nabanggit na rehiyon sa loob ng tatlong taon.