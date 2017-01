4th disbarment case vs De Lima

Pinagsusumite ng Kor­te Suprema si Senadora Leila de Lima ng kontra-salaysay sa ikaapat at panibagong disbarment case na inihain laban sa mambabatas.

Ang disbarment complaint ay inihain ng isang Atty. Fernando Perito.

Binigyan ng 10-araw ng Korte Suprema si De Lima para sumagot sa nasabing reklamo.

Hindi naman inilahad ng Korte Suprema kung ano ang batayan ni Perito sa disbarment complaint laban sa senadora.

Una rito, naghain na rin ang Volunteers Against Crime and Corruption (VACC) at s­ina dating National B­ureau of Investigation (NBI) De­puty Directors R­uel L­asala at Reynaldo E­smeralda ng disbarment complaint laban kay De Lima na nag-ugat naman sa kanyang pakiki­pagrelasyon sa dati nitong driver/bodyguard na si Ronnie Dayan.

Si De Lima ay ina­akusahan ng paglabag sa Code of Professional Responsibility at sa Lawyers’ Oath dahil sa tinatawag na gross immorality.

May nakabinbin na ring dalawa pang disbarment complaints laban kay De Lima na inihain nina Atty. Agustin Sundiam at Atty. Ricardo Rivera na nag-ugat naman sa pagsuway nito sa temporary restraining order (TRO) ng Korte Suprema na pumigil sa pagpapatupad ng watchlist order ng Department of Justice (DOJ) laban kay da­ting Pangulong Gloria Arroyo noong nakalipas na taong 2011.