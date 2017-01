4M makikinabang sa tax reform, buong bayan ang papasan

By Bernard Taguinod

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Mahigit apat na mil­yong manggagawa lamang ang makikinabang sa tax reform package na inendorso ng Department of Finance (DOF) sa Mababang Kapulu­ngan ng Kongreso para pagtibayin subalit ang buong bayan naman ang pahihirapan.

Ganito inilarawan nina Anakpawis party­list Rep. Ariel Casilao at Kabataan partylist Rep. Sarah Elago ang House Bill 4774 na sinimulan na ng House committee on ways and means na dinggin.

“Yung P250,000 sa usapin ng income ay nasa mahigit apat na milyon lamang po ang benepisaryo dyan, eto ‘yung mga above minimum wage earners,” pahayag ni Casilao.

Gayunpaman, hindi rin umano ligtas ang mga manggagawang ito dahil kasama sila sa huhuthutan ng gobyerno kapag nagtagumpay ang mga economic managers ng administrasyon na maipasa ang kabuuan ng nasabing panukala lalo na sa usapin ng excise tax sa langis.

Sa panig naman ni Elago, pinuna nito na mistulang sinadya ng DOF na isabay o pinagsama ang pagbabawas sa income tax sa pagtataas ng excise tax sa mga produktong petrolyo sa paniniwalang hindi ito papalagan ng mamamayan.

“Baka siguro akala ng gobyerno, kapag isinama ‘yun (pagbabawas ng income tax) eh gumulong ‘yun at hindi masyadong pag-uusapan ang excise tax,” ayon kay Elago, subalit nagkamali umano ang gobyerno.