42-0, #ImpeachDuterte, kinatay

Sa unanimous vote na 42-0, katay sa committee level ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte.

Tumagal lamang ng mahigit apat na oras ang pagtalakay ng House Committee on Justice sa impeachment complaint bago ito pinagbotohan ng 42-members ng komite at idineklara ng lahat ng miyembro na insufficient in substance ang reklamo sa punong ehekutibo.

Ginawa ang botohan pagkatapos magsagawa ng isang oras na executive session ang komite na pinamumunuan ni Mindoro Rep. Reynaldo Umali.

Una rito, ilang oras nagbakbakan ang mga miyembro ng House committee on justice para pagedebatehan ang inihaing impeachment complaint ni Magdalo party-list Gary Alejano.

Inisa-isa ni Alejano ang grounds ng kanyang impeachment complaint at iginiit na pare-parehong ‘authentic records’ ang kanyang akusasyon.

Subalit nang hanapan ni Majority Leader at Ilocos Norte Rep. Rodolfo Fariñas si Alejano ng authentic records, walang nailabas ang mambabatas.

Dahil dito, iginiit ni Fariñas na dapat ipinaubaya na lamang daw ni Alejano sa mga may personal knowledge ang mga alegasyon laban sa pangulo.

Ayon kay Rep. Umali, gagawa pa rin ng report ang komite na iaakyat sa plenaryo ng Kamara at doon idedetermina kung tuluyang ibabasura ang reklamo ni Alejano.