4-day vigil sa EDSA

Kumalat kahapon, hindi lamang sa text, kundi sa social media, ang panawagan sa sambayanang Filipino na magsama-sama para sa 4-araw na vigil sa EDSA Shrine sa ika-31 taong anibersaryo ng People Power 1.

“To commemorate the 31st EDSA People Power 1, we will hold a 4-day vigil at the EDSA Shrine on Feb. 22-25,” ayon sa ipinasa-pasang text message.

“This is to protest the continued extrajudicial killings under the Duterte administration… Ibalik ang diwa ng EDSA, sumama!” anang huling bahagi ng mensahe.

Ang EDSA People Power 1 ay nagsimula noong Pebrero 22, 1986 at natapos noong Pebrero 25 matapos lumayas sa Malacañang si dating Pangulong Ferdinand Marcos kasama ang kanyang buong pamilya patungong Hawaii.