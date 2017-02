4.5M ‘kumatok’ sa 911 hotline

Umabot sa mahigit 4.5 million ang humingi ng saklolo sa emergency Hotline 911 ng gobyerno noong 2016.

Ayon kay Interior and Local Government Secretary Ismael Sueno, dinagsa ng tawag ang national emergency hotline ng gobyerno noong Agosto 2016 kung saan inilunsad ng Duterte administration ang Hotline 911 kapalit ng 117.

“At that time, Hotline 911 received an average of 30,000 to 35,000 calls per day,” wika ni Sueno.

Dahil dito, palalakasin pa umano ng Department of the Interior and Local Government (DILG) ang pagtutok sa mga sumbong at alarma sa 911 upang ma-enganyo ang publiko na ipara­ting ang anumang uri ng insidente o kalamidad.

Nakiusap din ang kalihim sa publiko na ‘wag gawing katatawanan o kalokohan ang pagtawag sa Hotline 911 dahil bawat segundong masasayang sa mga prank calls ay maraming buhay ang pwedeng malagay sa panganib.