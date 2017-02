387 pulis NCR swak sa ‘disciplinary training’

Inihayag kahapon ni National Capital Region Police Office (NCRPO) chief Director Oscar Albayalde na umabot sa 387 mga miyembro nito ang ibinalik sa national headquarters sa Camp Crame para sumailalim umano sa “disciplinary training”.

Ayon kay Albayalde, kabilang sa 387 miyembro na ibinalik sa Camp Crame ay 15 police commissioned officers, 371 police non-commissioned officer at non-uniformed personnel. Ito’y matapos isailalim sa mahigpit na counter intelligence and assessment work.

Alinsunod umano ito sa kautusan ni PNP chief Director General Ronald dela Rosa na linisin ang hanay ng pambansang pulisya sa mga scalawags.

Subalit hindi naman nilinaw ni Albayalde, kung ang 387 NCRPO members ay mahaharap sa kasong kriminal o administratibo.

Napag-alaman na ang internal cleansing ng opisina ni Albayalde ay sinimulan na noon pang Hulyo 1, 2016 hanggang sa kasalukuyang taon.

Umabot na rin umano sa 46 na mga miyembro nito ang nadismis, 63 ang suspendido, 4 ang demoted at 79 ang na-reassign sa Mindanao.

Bukod dito ay sinabi rin ni Albayalde na mayroon pang 897 police officer ang patuloy na nire-review ng NCRPO Discipline Law and Order Section dahil sa mga kasong administratibo.

Sa 897 mga may kasong pulis ay 549 ang kinasuhan ng grave offenses, 327 dito ay may mga kasong less grave offenses at 21 sa mga ito ay may kasong simple offense.