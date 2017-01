30 milyong manggagawa hindi nagbabayad ng SSS contribution

Wala pa sa kalahati sa may 40.8 million labor forces sa Pilipinas ang nagbabayad ng kanilang kontribusyon sa Social Security System (SSS) kaya hindi nakakapagtakang maiksi ang buhay ng pension fund.

Ito ang nabatid kay da­ting Bayan Muna party-list Rep. Neri ­Javier Colme­nares kaya hinamon nito ang pamunuan ng SSS na paigtingin ang pagkolekta sa SSS contribution sa halip na pag-isipan na dagdagan ang binabayaran ng mga empleyado at ­employers upang mai­bi­gay ang karagdagang pensyon ng mga retirado.

Ayon kay Colme­na­res, 30 million manggagawa pa ang hindi nakokolektahan ng SSS ng kontribusyon dahil sa ngayon, aniya, ay 11. 8 million miyembro lamang ang nagre-remit.

“The Philippine Statistics Authority claimed that there are 40.8 Million employed out of the 43 Million labor force. And yet the contribution of only 11.8 million members are remitted to SSS,” ani Colmenares.

Naniniwala ang mam­babatas na kung maitaas ng SSS ng hanggang 16 million mula sa 11.8 million na magre-remit ng ­SSS contribution ay hahaba ang buhay ng mga ito mula 5 ­taon hanggang 7 taon.

There must be SSS reform first before any talk of contribution increase is made. Bakit ka mag-iimbento ng bagong contribution, ‘di mo nga masi­ngil ang luma mong contribution,” ani Colmenares.

Iginiit ng dating mam­ba­batas na hindi maba-bankrupt ang SSS kung ­aayusin umano ang koleksyon at ­investment nito.