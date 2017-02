3 mahistrado ng CA, nag-inhibit sa De Lima petition

Tatlong mahistrado ng Court of Appeals (CA) ang nag-inhibit sa paghawak ng petisyon ni Sen. Leila de Lima na humihiling na patigilin ang Department of Justice (DOJ) sa isinasagawang imbestigasyon na may kinalaman sa paglaganap ng droga sa New Bilibid Prisons (NBP).

Una nang naghain ng petisyon si De Lima noong Enero 2 at ang kaso ay napunta kay Associate Justice Danton Bueser pero nag-inhibit ito sa kaso dahil siya ay dati umanong miyembro ng Liberal Party noong siya ay nagsilbing congressman ng Laguna.

Sanhi nito muling ini-raffle ang kaso noong Enero 30 at napunta kay Associate Justice Jose Reyes pero ito man ay nag-inhibit dahil dati rin umano siyang miyembro ng LP.

Sa ikatlong raffle, ang kaso ay napunta naman kay Associate Justice Aurora Jane Lantion pero maging ito ay nag-inhibit sa kaso dahil sa relasyon nito sa isang abogado ni De Lima.

Noong nakaraang linggo ini-raffle uli ang kaso at napunta na ito kay Associate Justoce Nina Antonio ng ika-6th Division ng CA.

Ang naturang dibisyon ang magreresolba kung dapat ba na payagan ang urgent plea ni De Lima na humihiling na magpalabas ng temporary restraining order (TRO) para patigilin ang DOJ sa pagdinig sa kaso sa katwirang ang Office of the Ombudsman ang may hurisdiksyon dito.