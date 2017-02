3 korporasyon, kinasuhan ng tax evasion

Sinampahan ng kasong tax evasion sa Department of Justice (DOJ) ng Bureau of Internal Revenue (BIR) ang tatlong korporasyon matapos mabigo na pagba­yad ng tamang buwis sa gobyerno.

Kabilang sa sinampahan ng kasong paglabag sa Section 255 in relation to Sections 253 at 256 ng National Internal Re­venue Code of 1997 ang Diversified Plastic Film Systems Incorporated, kasama na ang managing director nito na si Carlos De Castro; vice president for finance administration na si Jose Maria Ricardo Garcia at treasurer na si Miguel Antonio Garcia.

Gayundin ang High Capacity Security Force Incorporated at presidente nito na si Virginia Villanueva at treasurer na si Edgardo Villanueva; at ang Ruby Star Servi­ces Incorporated pati na ang chairman na si Ramon Montano, presidente na si Guderian Montano, vice President at gene­ral manager na si Jose Montano.

Nabatid na aabot sa P81.13 milyon ang tax liabilities ng Diversified Plastic Film para sa t­aong 2006.

Nasa P11.65 milyon naman ang buwis na hinahabol ng BIR mula sa High Capacity Security Force para sa taong 2008.

Habang ang Ruby Star Services naman ay mayroon umanong tax liabili­ties na P11.58 milyon noong 2009.

Nabatid na pinadalhan na ng BIR ang tatlong korporasyon ng mga liham kaugnay ng utang nila sa buwis, at dahil sa pagmamatigas daw nila na bayaran ang kanilang utang sa gobyerno, minarapat na ng BIR na sampahan sila ng kaso.

Nalaman na ito ang ikatlo, ikaapat at panglimang reklamo na inihain ng BIR sa ilalim ni Commission Caesar Dulay.