3 HOLDAPER BULAGTA

By Armida Rico

Patay ang tatlong kalalakihan na kilala umanong notorious hol­daper at grupo ng ‘Brondial Group’ makaraang makipagbarilan sa mga awtoridad na tumutugis sa kanila kahapon ng mada-ling-araw sa Makati City.

Kapwa hindi na uma-bot ng buhay sa pagamutan ang mga suspek na s­ina Jason Brondial, lider ng Brondial Robbery Hold-Up Group at ang dala­wang miyembro nito na sina Noel Fajardo at Donald Bacsal, kapwa nasa hustong gulang at naninira­han sa Tramo, Pasay City, nagtamo ang mga ito ng ilang tama ng bala sa iba’t ibang bahagi ng kanilang katawan buhat sa hindi pa batid na ka­libre ng baril.

Base sa isinumiteng report ni Southern Police District (SPD) Director Chief Supt. Tomas Apolinario Jr. dakong alas-12:45 ng hatinggabi nang maganap ang insidente sa panulukan ng Chino Roces at Metropolitan Avenue, Brgy. San Antonio Village, Makati City.

Ayon kay Apolinario, bago naganap ang engkuwentro, nakatanggap ng impormasyon ang tanggapan ng Makati City Police, na tatlong kalala­kihan na magkaka-angkas sa isang kulay itim na MIO motorcycle na walang plaka at nang-hold up sa mga manana­kay na naghihintay ng masasakyan sa isang bus stop sa Buendia-EDSA.

Agad na naglunsad ng ‘Oplan Brondial’ ang operatiba ng Intelligence Section ng Makati City Police upang tugisin ang mga suspek.

Halos umabot ng 15 minuto ang palitan ng pu­tok ng mga suspek at pulis hanggang sa duguang bumulagta ang mga salarin.