3 drug cases isinampa ng DOJ; CA ibinasura ang apela ni De Lima

Isinampa na ng Department of Justice (DOJ) sa Muntinlupa Regional Trial Court ang tatlong magkakahiwalay na kaso laban kay Sen. Leila de Lima na may kinalaman sa umano’y pagkakasangkot niya sa kalakalan ng ilegal na droga sa New Bilibid Prison (NBP).

Kasunod ito ng pagbasura ng Court of Appeals (CA) sa petisyon ni De Lima na mag-isyu ng temporary restraining order (TRO) habang dinidinig ang kanyang mosyon na kumukuwestyon sa hurisdiksyon ng DOJ sa kanyang mga kaso dahil dapat umano ay ang Office of the Ombudsman ang humahawak nito.

Tinanggap ng Muntinlupa RTC docket bilang criminal case 17-167.17-166. At 17-165 ang tatlong kaso na paglabag sa Section 5 (sale and trading of illegal drugs) in relation to Section 26 (b) at Section 28 (criminal liability of government officials and employees) sa ilalim ng Republic Act 9165 kilala bilang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.

Hindi pa naira-raffle ang kaso sa korte sa judge na posibleng mag-isyu ng warrant of arrest laban sa senadora.

Kasama ni De Lima bilang akusado si dating Bureau of Corrections (BuCor) Director Franklin Bucayu.

Ang pagsasampa ng kaso laban kay De Lima ay kasunod ng isinagawang preliminary investigation noong nakalipas na Disyembre ng DOJ base sa reklamo ng National Bureau of Investigations (NBI),Volunteers Against Crime and Corruptions (VACC), dating NBI deputy directors Reynaldo Esmeralda at Ruel Lasala at ng NBP high profile inmate Jaybee Sebastian.

Sa 3-pahinang reso­lusyon ng CA 6th Division na may petsang Pebrero 10, 2017 at pinonente ni Associate Justice Nina Antonio Valenzuela, sinasabing nabigo umano si De Lima na magpakita ng katibayan na siya ay daranas ng tinatawag na irreparable injury kapag hindi ipinalabas ang TRO.