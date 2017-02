3 bangkay ng babae sa dike

ROSARIO, La Union — Inaalam na ng mga awtoridad ang pagkakakilanlan ng tatlong babaeng wala nang buhay at itinapon lamang ng mga hindi pa naki­kilalang suspek ang bangkay ng mga biktima sa isang dike sa bahagi ng Barangay Bangar ng bayang ito kamakalawa.

Isang driver umano ng jeep ang unang nakakita sa mga naturang katawan ng mga babae kung saan pawang mga nabalot ng packaging tape ang mga mukha ng mga biktima.

Inilarawan ni P/CInsp. Bernabe Orbello hepe ng Rosario Municipal Police Station ang unang biktima na nakasuot ng maroon t-shirt, colored black polka dots shorts, kulot, may taas na 4’11” at edad na 30-40 habang ang panga­lawa ay nakasuot ng black sweat shirt w/ white stripe, colored blue maong pants, kulot, medium built, nakasuot ng silver na singsing, may taas na 4’10” at edad na 40-45 samantalang ang huling biktima ay nakasuot ng colored sky blue sweat shirt at gray shirt, colored blue maong pants, medium built, wavy hair, nakasuot ng kuwintas, may taas na 5’1”, may pustiso at may edad na 30-40.

Ayon pa sa ­opisyal ang una at ikalawang biktima ay nagtamo ng ­sugat sa ulo habang ang huli ay nagtamo naman ng saksak sa leeg nito.