3-6 months na drug war, pinalawig sa 6 na taon

Kasabay ng pagpapa­tigil sa Oplan: Tokhang at paglusaw sa Anti-Illegal Drugs Group (AIDG) ng Philippine National Police (PNP), inihayag kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte na pinalawig na hanggang sa huling araw ng kanyang panunungkulan sa taong 2022 ang ‘war on drugs’.

Ibig sabihin, ang pangako nitong “3-6 months” na pagsugpo sa salot na droga ay extended na sa loob ng anim na taon ng kanyang buong termino bilang Pangulo.

Pero nagpahayag ng pagkabahala kahapon si Sen. Leila de Lima sa naging pahayag ni Pangu­long Duterte na tuloy ang giyera laban sa ilegal na droga hanggang sa matapos ang kanyang termino sa taong 2022, kung ang mag-iimplementa ng giyerang ito ay nahaluan ng 40% na mga corrupt na pulis.

“The moment Duterte has turned the PNP into a vigilante death squad, its transformation into an organized criminal syndicate has been completed,” patutsada pa ng senadora.

Si Sen. Panfilo Lacson naman ay nagsabing kahit palawigin ni Pangulong Duterte hanggang 2022 ang giyera laban sa droga, imposibleng matupad ang misyon nitong mabura ang ilegal na droga sa bansa.

“I remember during the campaign when he was still candidate for president…he mentioned kaya niyang i-eradicate ang illegal drugs in 6 months, I was the first one to say imposible mangyari… Ang pwede mo magawa, greatly ma-minimize mo. But to completely eradicate, ‘di talaga mangyayari ‘yan. Not under any president. Not under any chief PNP. Not under any NBI director,” diin pa ng senador.