29 kada araw na sa HIV cases

Nababahala ang Department of Health (DOH) sa patuloy na pagdami ng bilang ng mga Filipino na nagiging positibo sa human immunodeficiency virus (HIV).

Sinabi ni Health Secretary Paulyn Ubial na sa kasalukuyan ay nakapagtala ng 29 na bagong kaso bawat araw.

“It’s men having sex with men. About 82 percent. And 15-24 years old. Our cases getting younger. It used to be around 30-40 years old,” sabi ni Ubial.

Apela nito sa mga Filipino na dapat na magkaroon ng pagbabago sa pag-uusap sa sex at sexual orientation.

Una nang sinabi ni Ubial na gagastusan ng pamahalaan ang pagbili ng condom sa halagang P50–P100 milyon ngayong taon.

Sa kasalukuyan ay may nakahanda nang 10 milyong condoms ang nakahanda para sa pagpapakalat sa mga tinukoy na pilot areas partikular sa mga high-risk areas ng Metro Manila, Calabarzon (Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon) at Central Luzon.

Sinabi ni Ubial na ipinanukala nito na ipakalat ang condoms sa mga eskuwelahan dahil pagtaas ng bilang ng HIV sa mga kabataan na may edad 15 hanggang 24-anyos.