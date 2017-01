25 Intsik ‘huhubaran’

Inaalam na ng National Bureau of Investigation (NBI) at Bureau of Immigration (BI) kung may dokumento ang 25 Chinese nationals na nahulihan ng kilu-kilong shabu sa Roxas Blvd., sa Parañaque City.

Nabatid na nahuli ng pinagsanib na pu­wersa ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA), NBI, PNP at BI ang nasabing mga dayuhan sa isang condominium na inuupahan ng mga ito kung saan nakuha sa pag-iingat ng mga ito ang da­lawang plastic na may lamang tig-iisang kilo ng hinihinalang shabu.

Ito ay nagkakahalaga umano ng hanggang P10 milyon hanggang P12 mil­yon.

Inaresto rin ang isang Pinoy matapos na mahulihan ng ecstasy.

Kasalukuyang isinasailalim sa imbestigasyon ng BI ang nahuling mga Chinese nationals at tini­tingnan kung may legal na papeles ang mga ito para manatili sa bansa.

Maliban sa droga, ina­alam na rin ng mga opera­tiba kung nagagamit sa cybercrime ang lugar dahil nakakita sila ng telepono sa loob ng unit na mistulang isang call center.

Hihilingin naman ng NBI sa korte na magbigay agad ng search warrant para mabusisi nila ang laman ng mga computer at electronic devi­ces na narekober sa lugar.