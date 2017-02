23 empleyado ng ‘manpower agency’ dinampot

Hindi bababa sa 23 na mga empleyado ­umano ng isang manpower ­agency sa Lungsod ng Quezon ang naaresto kamakalawa ng hapon, nanggagantso umano kasi ang mga ito ng kanilang mga nagiging aplikante na ang karamihan ay bagong salta lamang sa Kamaynilaan.

Sinalakay ng mga tauhan ng Quezon City ­Police District (QCPD) sa pangunguna ni PC/Insp. Ferdinand Mendoza, ganap na alas-singko pasado ng hapon ang tanggapan ng DO18-A Service Provider Manpower Agency na matatagpuan sa Cubao ng nasabing lungsod dahil umano sa pangloloko ng mga ito sa mga aplikanteng pinag-a-apply nila sa kanila.

Ayon sa isa sa mga nabiktima ng mga ito na nakilalang si Edlyn Asis ay kabababa pa lamang umano niya ng ­sinakyang pampasaherong bus ­galing Pampanga nang harangin siya ng isa sa mga empleyado umano ng nasabing ahensiya.

Ayon kay Asis, napa­kagaling umanong magsalita ng nasabing empleyado at nabola na nga siya dahilan upang agad siyang makumbinsing mag-apply na nga sa mga ito.

Sumailalim din naman umano siya sa ­interview, written examinations at iba pang pagsusuri at nang makapasa na siya ay pinagbayad umano siya ng pera para ­umano sa mga identification cards at iba pang bayarin at pang­huli ang sa uniform na nagkakahalaga umanong P850, umabot umano sa P1,500 mahigit na pera ang naibigay niya sa na­sabing agency ngunit hindi naman umano siya maipasok-pasok ng mga ito sa trabaho.

Base naman sa isina­gawang verification ng mga awtoridad sa Department Of Labor and Employment (DOLE) ay napag-alamang ­hindi umano legitimate na contractor ang nasabing ahensiya.

Modus umano ng grupo na linlangin ang mga bagong salta pa lamang sa Maynila na madali umanong mabola at saka peperahan ang mga biktima.