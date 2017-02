20 ‘Ninja’ cops biyaheng Mindanao

Dalawampung ­pulis mula sa PRO-­­CALA­BARZON na ­sumasakop sa mga ­lalawigan ng Cavite, ­Laguna, ­Batangas, Rizal at ­Quezon ang inilipat sa Mindanao.

Ayon kay PRO-CA­LABARZON Spokesperson Supt. Chitadel Gaoiran, sa nasabing bilang, 1 opisyal at 7 non-commissioned officers ang nare-assign sa PRO 9 o Zamboanga Peninsula, 1 official at 7 non-commissioned officers ang sa PRO 10 o Northern Mindanao at 4 na non-commissioned officers ang itinapon sa PRO-ARMM o Autonomous Region In Muslim Mindanao.

Ayon kay Gaoiran, ito ay bahagi ng paglilinis ng kanilang hanay ­laban sa mga police scalawags partikular ‘yung mga sangkot sa illegal drugs.

Matatandaang ­Setyembre ng ­nakaraang taon, 234 ­miyembro ­CALABARZON ­Police ang ­isinailalim sa ­imbestigasyon ­dahil sa umano’y ­pagiging ­sangkot nila sa ­illegal drug activities.