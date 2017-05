2 US bombers lumipad sa Korean Peninsula

Inamin ng Estado­s Unidos na dalawan­g beses noong nakaraan­g linggo lumipad ang kanilang Air Force B-1 bombers sa Korean Pe­ninsula.

Ayon sa ulat ng CNN, sinabi ng US Air Force na dalawang US B-1 bom­bers mula sa Andersen Air Force na naka-base sa Guam ang nagtungo sa Korean Peninsula at nagsagawa ng joint drill kasama ang Air Force ng South Korea at Japan.

Magkahiwalay rin ang B-1 bombers na nagtungo sa South Korea noong Abril 26 ayon sa isang US defense official.

Ang naturang misyon ay matagal na umanong plinano ng tatlong bansa subalit nagdesisyon ang mga ito na itago na lang muna upang hindi tumaas ang tensiyon sa lugar.

Ngunit ayon sa Pyongyang, ang hakbang ng US ay sinadya umano para sa “military provocation”.

Sinabi naman ni South Korean Defense Ministry spokesman Moon Sang-gyun na ang pag-deploy ng US bombers ay bahagi ng kanilang kasunduan para tugunan ang nuclea­r missile threat ng North Korea.