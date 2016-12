2-taon lang ako! — PDU30

Handang bumaba sa puwesto si Pangulong Rodrigo Duterte at ipauubaya sa iba ang pamumuno ng bansa sa sandaling maipasa ang isinusulong nitong federal system of government, dalawang taon mula ngayon.

“Federalism is the only solution. If by 2018, it’s done, I give you my word, I will step down as President. Wala akong ambisyon na magpatagal. Power, I don’t crave for it,” giit ng Pangulo sa presscon kahapon ng madaling-araw sa Davao International Airport pagdating mula sa state visit sa Cambodia at Singapore.

Binanggit din ng Pa­ngulo na napakatagal na niya sa serbisyo, na sa kabuuan ay umaabot na sa 40-taon mula nang maluklok na Mayor, Vice Mayor at Congressman sa Davao City.

Ang tanging hangarin na lamang aniya sa ngayon ay mapasaya ang mga kababayan.

“I can just find the peace that my country needs, I will be very happy and comfortable. That is all my dream,” sabi pa ng Pangulo.