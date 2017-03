2 QCPD pulis, sugatan sa pag-aresto sa magkapatid na Manalo

Dalawang tauhan ng Quezon City Police District (QCPD) ang sugatan matapos magkabarilan sa pag-aresto sa dalawang kapatid ni Iglesia ni Cristo (INC) Executive Minister Eduardo Manalo na sina Angel Manalo at Lottie Manalo-Hernandez sa INC Compound sa Tandang Sora Ave., sa Quezon City.

Sa inisyal na nakalap na impormasyon ng Abante Online, kinilala ang dalawang pulis na sina PO2 Henry Hular na may tama ng bala sa upper right chest at PO3 Jomar Oandasan, may tama ng bala sa paa at kasalukuyang ginagamot sa St. Lukes Hospital.

Ayon sa ulat, nagkaroon kanina ng palitan ng putok sa bahay ng mag-asawang Manalo sa No. 36 INC Compound sa Tandang Sora kung saan isinilbi ng mga tauhan ng QCPD ang warrant of arrest laban sa mag-asawa dahil sa reklamong indiscriminate firing noong Pebrero 27.

Nakuha rin sa bahay ng mag-asawang Manalo ang M16 rifle, shotgun, cal. 40 pistol, rifle grenade.

Kasalukuyang nasa kustodiya ng District Public Safety Batallion ng QCPD sa Camp Karingal ang mga suspek habang isinasagawa ang paraffin test at validation sa mga nakumpishang baril.

Hanggang ngayon wala pang inilalabas na detalye ang pamunuan ng QCPD kung sangkot ang mag-asawang Manalo sa nangyaring barilian na ikinasugat ng dalawang pulis.