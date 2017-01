2 paslit nadale, 330 pamilya nasunugan sa LP, Navotas

Dalawang magkasunod na sunog ang naganap kamakalawa kung saan isang batang lalaki ang kasamang natupok ng mahigit 300 kabahayan sa Las Piñas City habang sugatan naman ang isa pang paslit sa Navotas City kamakalawa.

Sa naantalang report ni FO3 Joel Pascua ng Las Piñas Bureau of Fire Protection (BFP), namatay ang batang si Christian Jay Awitin, isang taong gulang, na naiwanan sa loob ng nasusunog nilang bahay.

Habang sugatan naman sina Ronaldo Lamanilao, 50, na nagtamo lamang ng gasgas sa labi at si Alvin Castillo, 45, na nasugatan naman sa kanyang kanang tuhod habang kapwa silang tumutulong sa pag-aapula ng apoy.

Base sa report ni Pascua, nag-umpisa ang sunog sa dakong ala-1:32 ng hapon sa bahay ng isang Joselito Cuaderno na inuupahan naman ng ina ng batang namatay na si Christine, 26, sa Satima Compound, Fatima Village, Barangay Talon 2, Las Piñas City.

Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa dikit-dikit ang mga kabahayan sa lugar na gawa sa light materials.

Samantala, tinatayang mahigit sa 30 pamilya ang nawalan ng tirahan habang nasugatan naman ang 4-anyos na batang lalaki matapos na matupok ng apoy ang mga kabahayan malapit sa Navotas City Jail kamakalawa ng gabi sa naturang lungsod.

Ayon kay BFP Arson investigator SFO1 Celso Alivio Jr., dakong alas-8:40 ng gabi nang bigla na lang sumiklab ang apoy sa bahay ng isang Mayang at Egay Bolano sa M. De Vera Street, Barangay Sipac-Almazen.

Kasabay nang pag­lagablab ng apoy ay tatlong inmates ng Navotas City Jail na nakilalang sina Adrian Palomo, 37, Ernesto Dela Cruz, 38, Percival De Jesus, 31, na pawang may mga kasong paglabag sa R.A 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act at Warren Martinez na may kaso namang malversation ang sinamantala ang kaguluhan at nagtangkang tumakas.