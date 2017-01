2 narcosolon pangalanan na!

Inamin ni House Speaker Pantaleon Alvarez na dalawang incumbent congressman ang kabilang sa narco list ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte. Bagama’t tumanggi ito na pangalanan ang dalawa, inamin nitong isa sa mga ito ay taga-Mindanao.

Sinalubong naman ito ng hamon ng isang kongresista na huwag nang pahulaan ang sinasabing narcosolon at sa halip ay tukuyin na ito agad upang hindi na mapagdudahan ang iba.

Sa isang press conference, sinabi ni Alvarez na validated ang impormasyon ukol sa isang mambabatas na kabilang sa narco list. Maski umano s’ya ay kumbinsido na sangkot sa illegal drugs ang isang kongresista batay na rin sa pagtatanung-tanong nito sa mga kakilala. Gayunpaman sa isang mambabatas na napasama rin sa listahan ay wala umano siyang impormasyon.

“Validated itong information na ito lalo at maraming ahensya ang pinanggalingan nito,” pahayag ni Alvarez.

Ayon kay Alvarez, protector ng drug syndicate ang papel ng dalawang kongresista na nasa narco list.

Binakbakan naman ni Magdalo partylist Rep. Gary Alejano ang tila pagsakay pa ng kanilang lider sa istilo ni Pangulong Rodrigo Duterte na pagpapalutang ng mga ‘bitin’ na impormasyon na hindi maganda sa institusyon na kinabibilangan ng mga isinasangkot na opisyal.

Giit ni Alejano, ang buong institusyon ang nakataya sa pag-aakusa na mayroong dalawang narcosolon at hindi ito makatarungan para sa lahat ng kongresista. Sa ngayon ay mayroong 295 miyembro ang Kamara.

“Much better for Duterte to develop a strong case and file charges to these people instead of resorting to trial by publicity. He has been doing since last year that but no case was ever filed,” hamon ng kongresista.