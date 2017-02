2 kalsada sa C-6 road bukas na!

Bubuksan na ngayong araw ng Department of Public Works and Highways (DPWH) ang dala­wang kalsada ng Laguna Lake Highway na mas kilalang C-6 Dike Road para sa mga motorista upang maibsan ang pagsisikip ng daloy ng trapiko sa nasabing lugar.

Sinabi ni DPWH ­Secretary Mark A. ­Villar na ang pagbubukas ng karagdagang mga kalsada mula sa Napindan hanggang sa M. L. Quezon section sa Taguig City ay unang bahagi ng Laguna Highway ­project na inaasahang malaki ang maitutulong para maibsan ang trapiko mula sa Taytay hanggang Bicutan.

“The opening of the additional two (2) lanes from from Napindan to M. L. Quezon section in Taguig City is the first phase of the Laguna Lake Highway project, which is expected to reduce travel time from Taytay to Bicutan by about 50%,” sabi ni Villar.

Ayon pa kay ­Villar, ang pondong inilaan sa 10.7 kilometro na proyekto ay umabot sa P1.2289 bilyon­ na sumasakop sa kons­truksyon o pagpapalawig ng dalawang tulay, rehabi­litasyon o pag-eespalto ng 10.28 kilometro kabilang ang pagtatayo ng 2-metro ng planting strips at tatlong metrong bike lane.

“The thrust of the Duterte Administration is to ensure not only mobility of vehicles but also individuals. More bike lanes, sidewalks will be installed throughout the country,” sabi ni Villar.

Aniya, inaasahang ma­­tatapos ang proyekto sa Disyembre ng kasaluku­yang taon kung saan inaasa­hang mababawa­san ng 30 minuto ang biyahe mula Taytay hanggang Bicutan.

Paliwanag ni ­Villar na magbebenepisyo ang mga motorista mula sa Rizal at Makati/­Taguig na bibiyahe sa Laguna Lake Highway.

“With this highway, the traffic from EDSA and C5 will be greatly reduced,” dagdag pa ni Villar.