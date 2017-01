2 complaint vs De Lima dinismis

Napagpasyahan kahapon ng ethics committee na ibasura ang dalawang ethics complaint na isinampa laban kay Senador Leila de Lima.

Sa pagdinig kahapon ng komite, napagkasunduang ibasura ang unang dalawang complaint laban sa senadora na may kinalaman sa pagkakasangkot nito sa drug trade sa New Bilibid Prison (NBP) noong kalihim pa ito ng Department of Justice (DOJ).

Sa paliwanag ni Senador Vicente ‘Tito’ Sotto, sinabi nitong dahil sa isyu ng jurisdiction, dinismis ang unang dalawang complaint dahil maaari lang ireklamo ang senador sa ethics committee sa mga ginawa niya habang mi­yembro siya ng Senado.

“We are dismissing the original complaint because of jurisdiction issue, hindi na namin pinag-usapan ang laman ng complaint, we did not touch the form and substance anymore because the jurisdiction issue was resolved,” ayon kay Sotto.

Kasabay ng pagbasura sa dalawang complaint, nagpasya naman ang komite na pagsamahin o i-consolidate ang pangalawang supplemental complaint at ang pangatlong reklamo ng mababang kapulungan ng Kongreso laban sa senadora.

Ito’y may kinalaman naman sa pag-utos ni De Lima sa dati niyang driver at karelasyon na si Ronnie Dayan na huwag dumalo sa imbestigasyon ng Kamara sa Bilibid drug trade na siyang ipagpapatuloy na tatalakyin ng komite.

Sinabi pa ni Sotto, sa pangatlong complaint ay lumitaw na pasado sa form at substance ang reklamo kaya ito ang itutuloy na tatalakayin ng komite.