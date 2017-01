2 BSU students nalunod sa shooting

Dalawang estudyante ng Bulacan State University (BSU) ang aksidenteng nalunod sa ilog nang magkatuwaang maligo habang nagsu-shooting ng short film matapos na biglang lumakas ang agos ng ilog na bahagi ng Bakas River sa Bgy. Matictic, Norzagaray, Bulacan kamakalawa ng tanghali.

Kinilala ni Norzagaray Police chief Supt. Rizalino Andaya ang mga biktimang sina Jericho Burgos, 17, residente ng bayan ng Bulakan, Bulacan at 2nd year Legal Management student; at Jaycie Ronwill Balitaosan, 19, nakatira sa Valenzuela City at 3rd year student ng kursong Bachelor of Arts major in Broadcasting, kapwa ng BSU-Malolos City.

Ang dalawang estud­yante ay patuloy pa ring pinaghahanap sa malalim na bahagi ng Bakas River ng Norzagaray ng PNP at Bulacan Rescue Team.

Nahihirapan umano ang mga rescuers dahil sa malakas na agos ng malalim na ilog na may 40 talampakan ang lalim.

Nabatid na pasado alas-12:00 ng tanghali kamakalawa nang magtungo ang dalawang biktima kasama ang ilan pang kaklase sa BSU upang mag-picnic at isabay ang pagsu-shoot ng eksena sa Bakas River ng kanilang short film na kanilang ilalahok sa 2017 Sine Bulacan Film Festival.

Habang nasa kasagsagan ng shooting, nagkatuwaan umanong maligo sa ilog sina Burgos at Balitaosan at isa pang kaklase.