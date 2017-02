2.4M MAGSASAKA YARI SA ‘UNLI’ IMPORTED RICE

Sa kalagitnaan ng taon, babaha ng murang bigas sa merkado na pabor sa mga konsumer pero delubyo naman sa 2.4 milyong magsasaka sa bansa.

Ito ang nakikitang resulta ng nakabuwelong ‘unli’ imported na bigas.

Ayon kay Akbayan partylist Rep. Tom Villarin, dumating na ang pinangangambahan ng mga magsasaka kasunod ng pag-alis ng quantitative restrictions (QRs) sa pang-angkat ng bigas simula Hunyo 30 ng taong ito.

Dahil dito, sa unang araw pa lang ng Hulyo ay tinatayang 2.1 mil­yong metriko toneladang imported na bigas na ang papasok kaya bababa ang presyo ng pangunahing butil sa mga palengke nang 25%-27%.

Pabor na pabor umano ito sa mga mami­mili ngunit napakalaking dagok nito sa local farmers dahil hindi naman nila kayang sabayan ang kalidad at mababang presyo ng Vietnam at Thailand rice. Ang mga bansang ito ay mayroong maka­bagong mga teknolohiya at pasilidad at malawak ang suportang ibinibigay sa sektor ng agrikultura.

Ani Villarin, hindi pa handa ang Pilipinas at ang industriya ng palay para makipagsabayan sa mga imported rice.

“Without the waiver, cheap rice will flood our markets. It will spell disaster for our 2.4-M rice farmers,” ayon sa mambabatas kaya hiniling nito sa gobyerno na panatilihin ang pagkontrol sa mga bigas na inaangkat sa ibang bansa.

Pero sa gitna nito, iniulat naman ni Agra­rian Reform Sec. Rafael Mariano na nagbitaw na ng pangako si Pangulong Rodrigo Duterte na bubuhusan ng P120 bil­yong pondo ang sektor ng agrikultura sa susunod na limang taon.

Mismong si Budget Sec. Benjamin Diokno umano ang nag-anunsyo nito, ayon kay Mariano.

Sa nasabing pondo, P46 bilyon ang mapupunta sa Department of Agriculture (DA) para sa research and development, market expansion, agricultural at fisheries support, at konstruksyon ng mga farm-to-market roads.





Mapupunta naman sa Department of Agrarian Reform (DAR) ang P9.8 bilyon para sa distribusyon ng 48,000 ektaryang agricultural lands at suporta sa mga magsasaka ngayong 2017.

Habang mapupunta ang natitirang pondo sa National Irrigation Authority (NIA) at National Food Authority (NFA).