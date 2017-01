1K masisibak sa BI

Nanganganib na ma­wa­lan ng trabaho ang na­sa mahigit sa 1,000 contractual at job order na em­pleyado ng Bureau of Immigration (BI) matapos na i-veto ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paggamit ng express lane na kinokolekta ng ahensya para magpasuweldo sa mga ito.

Ito ang sinabi ng mga opisyal ng Immigration Officers’ Association of the Philippines (IOAP) kung kaya’t umaapela ito sa administrasyong Du­terte at sa Department of Budget and Management (DBM) na pag-aralang mabuti ang magiging epekto nito sa buong bansa.

Giit ng mga ito, hindi malayong maparalisa ang operasyon ng mga international airports, subports, field offices at sa main office nito sa In­tramu­ros, Manila dahi­lan sa kabuuang bilang ng mga empleyado ng ahen­sya ay nasa 4,000, 900 dito ay pawang mga contractual, casual at job order workers.

Idinagdag pa ng mga ito na may kakulangan pa ang BI ng mahigit sa 2,000 empleyado kung kaya’t kung hindi na mare-renew ang kontrata ng mga contractual, JOs at casual ay siguradong magkukulang umano ang mga tauhan nito na magbabantay sa mga paliparan at pantalan.

Sinabi ng mga ito na mahigit sa P1.2 bilyon kada taon ang kinikita ng BI mula sa express lane fees na nagagamit para pampasuweldo sa mga confidential agents at overtime services ng mga empleyado ng BI.