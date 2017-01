195 PNP personnel positibo sa shabu

Umabot sa 195 Philippine National Police (PNP) personnel ang masisibak sa puwesto matapos ang isinagawang random drug test sa kanilang hanay.

Ayon kay Superintendent Irene Rigunan ng PNP Crime Laboratory, 188 sa mga ito ay unipormado at pito ang non-uniformed personnel na gumagamit ng shabu o methamphetamine hydrochloride.

Ang naitala ay mula sa kabuuang 167, 552 PNP personnel na sumailalim sa eksamin mula noong Enero ng nakaraang taon hanggang itong Martes.

“Ang pinakamataas po ay Region IV-A sa Calabarzon (Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon) at susunod po is NCRPO (National Capital Region Police Office). Ang pinaka-ranking po sa kanila is chief inspector at ang pinaka-lowest is PO1 (Police Officer I),” ani Rigunan.

Samantala, ang Cordillera Administrative Region (CAR) ay 100% na malinis at negatibo sa ilegal na droga.

Ang resulta ng drug test ay naisumite na sa PNP-Internal Affairs Service (IAS).