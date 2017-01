//translate language//end translate language

Umaapela ang pamu­nuan ng Minor Basilica of the Black Nazarene o Quiapo church nang panalangin para sa “safe and casualty free” na Traslacion 2017 sa Lunes na ina­asahang dadagsain umano ng 18 milyong deboto na manggaling sa iba’t ibang panig ng bansa.

Nanawagan din si Monsignor Hernando Ding Coronel, Rector ng Minor Basilica of the Black Nazarene sa mga deboto at mamamayan ng taimtim na panala­ngin para sa ikatatagum­pay ng “replica procession”.

“Dear friends, may I ask for your fervent prayers for our Traslacion celebration as well as our replica procession and liturgical celebrations at Quiapo Church. We pray for a safe, casualty-free, orderly and meaningful traslacion,” pahayag ni Msgr. Coronel.

Umaasa umano ito na magiging mapayapa at ligtas sa anumang kapahamakan ang lahat ng deboto na makikiisa sa Traslacion.

Inihayag din ng ­pari na kanyang isasama sa pana­langin ang pagdiriwang ng banal na misa o midnight mass sa ­Quirino grandstand na pangu­ngunahan ni Manila Archbishop Luis ­Antonio Cardinal Tagle at ang ­lahat ng intention ng mga mana­nampalataya lalo na ­para sa pagdedebosyon sa Poong Hesus Nazareno.

Tiniyak din ng pari ang kanilang close coordination sa Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine ­National ­Police (PNP) at local ­go­vernment units (LGU) ng lungsod ng Maynila sa seguridad upang masiguro ang kaligtasan ng mil­yun-milyong deboto na makikiisa sa Traslacion 2017.

Ito ang payo ni Philippine National Police (PNP) chief Director Ge­neral ­Ronald dela Rosa sa mga debotong dadagsa sa Traslacion.

Ayon kay Dela ­Rosa, 4,190 pulis bukod sa 450 sundalo ang ipapakalat. Tanging mga pulis at sundalo, pati ang mga naka-duty na security guards na nakasuot ng uniporme lamang ang maaring makapagdala ng baril.

No-fly zone ipaiiral

Paiiralin ang “no-fly zone” sa mga lugar na dadaanan ng prusisyon sa Lunes, Enero 9, 2017 ng Black Nazarene sa ­Manila.