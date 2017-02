15 NASAWI SA TANAY TRAGEDY, KINILALA

Inilabas na ng Tanay Police ang mga pangalan ng 15 katao na nasawi sa pagsalpok ng isang ­tourist bus na nawalan ng ­preno sa dalawang poste ng kuryente sa Tanay, Rizal kamakalawa ng umaga.

Kinilala ni Supt. Christopher Dela Peña, hepe ng Tanay Police, ang mga biktima na sina Julian Lacorda Jr., ­driver ng tourist bus na naputulan pa ng kamay at paa at ang mga estudyante ng Bestlink College of the Philippines (BCP) na ­sina Gerry Bernandino; Jeid Cabino; Elmer Cabrera; Jonahfay Cerezo; John Michael Dagondon; Arneline Galauram; Eman Gel Garinto; Charlie Magdaong; Robert Kenneth Pepito; Hasmin Samauna; Princess Nina Sentonis; Lovely Siringan; Jemerson Mesicula at Mark Dave Baday.

Ayon sa pulisya, ang mga bangkay ng mga biktima ay sinimulan nang kuhanin ng kani-kanilang pamilya kahapon upang mabigyan ng disenteng burol sa kani-kanilang tahanan.

Magugunitang ­dakong alas-8:40 ng umaga kahapon na ­galing ang mga estudyante sa kanilang paaralan sa ­Novaliches, Quezon City at ­patungo sana sa isang resort sa Tanay para sa dadaluhang tatlong araw na ­medical and ­survival training, na bahagi ng kanilang ­National Service Training Program (NSTP), nang mawalan ng preno ang sinasakyan nilang Panda Coach bus at may plakang TXS-325, habang pababa sa isang kurbadang daan.

Ayon sa ilang ­estudyanteng ­nakaligtas sa aksidente, bago pa ­sila bumangga ay matagal nang walang preno ang kanilang bus at upang hindi ito tuluyang mahulog sa bangin ay pinili na lamang ng kanilang ­driver na ibangga ito sa dala­wang poste ng Meralco.

Samantala, ­iginiit ng BCP na hindi ­umano nila pinilit ang mga estud­yante nito na sumama sa tour sa Tanay camp ­nitong Lunes, ­February 20 kung saan nangyari ang ­malagim na aksidente na ikinasawi ng 15 katao at ikinasugat ng mara­ming iba pa.

Bukod dito ay may mga sulat din umano silang ipinadala sa mga magulang ng mga estudyante na pinapirmahan.

Kaugnay nito, ­sinabi rin ng BCP na pinag-aaralan din nilang magsampa ng kaukulang kaso laban sa Panda Coach Tours bus na siyang ­sinakyan ng mga estudyante ng mangyari ang malagim na trahedya dahil ang ­Haranha Tours umano ang kanilang ­kinontrata para sa nasabing field trip.

Kaugnay nito, nagpaabot ng pakikiramay ang Malacañang sa mga mahal sa buhay ng mga nabiktima ng malagim na disgrasya sa Tanay, Rizal.

Nagpahayag din ng kahandaan si Presidential Communications Office (PCO) Secretary Martin Andanar na magpaabot ng ayuda sa mga nasaktan.